Фото: ГСЧС

В Киевской области в результате российских атак в течение недели, со 2 по 9 октября, погиб один человек, еще 15 гражданских получили ранения. Среди пострадавших – ребенок

Об этом сообщила Киевская областная газета, передает RegioNews .

За этот период стражи порядка зарегистрировали 99 уголовных правонарушений по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным прокуратуры, российские атаки повредили или разрушили более 11 складских, логистических и производственных объектов.

Также зафиксировали более 12 попаданий по объектам критической инфраструктуры, в том числе энергетики.

Под российскими ударами оказались и учебные заведения. В частности, зафиксировано два попадания в дошкольные учреждения и одно в здание школы.

На местах атак работали прокуроры, следователи и представители профильных служб. Они осматривали места обстрелов, собирали вещественные улики и документировали последствия российских атак.

Досудебные расследования продолжаются в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что российские войска продолжают атаковать Киевскую область , нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилью. Повреждения зафиксировали в пяти районах.