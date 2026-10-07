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07 октября 2026, 06:05

В Киевской области уничтожили боевую часть российского дрона, найденную в поле

07 октября 2026, 06:05
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Фото: полиция
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На днях на поле в Бориспольском районе после очередной вражеской атаки на столичный регион обнаружили обломки беспилотника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли специалисты взрывотехнической службы. Саперы провели необходимые специальные работы и уничтожили боевую часть беспилотника.

Полицейские напоминают гражданам: при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нельзя подходить к ним, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке по номерам 102 или 101.

Напомним, в Харьковской области саперы изъяли шесть недетонированных боевых частей российских беспилотников типа "Герань". Опасную находку обнаружили фермеры во время уборки подсолнечника.

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