Фото: полиция

На днях на поле в Бориспольском районе после очередной вражеской атаки на столичный регион обнаружили обломки беспилотника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли специалисты взрывотехнической службы. Саперы провели необходимые специальные работы и уничтожили боевую часть беспилотника.

Полицейские напоминают гражданам: при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нельзя подходить к ним, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке по номерам 102 или 101.

Напомним, в Харьковской области саперы изъяли шесть недетонированных боевых частей российских беспилотников типа "Герань". Опасную находку обнаружили фермеры во время уборки подсолнечника.