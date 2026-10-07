В Киевской области уничтожили боевую часть российского дрона, найденную в поле
На днях на поле в Бориспольском районе после очередной вражеской атаки на столичный регион обнаружили обломки беспилотника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место прибыли специалисты взрывотехнической службы. Саперы провели необходимые специальные работы и уничтожили боевую часть беспилотника.
Полицейские напоминают гражданам: при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нельзя подходить к ним, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке по номерам 102 или 101.
Напомним, в Харьковской области саперы изъяли шесть недетонированных боевых частей российских беспилотников типа "Герань". Опасную находку обнаружили фермеры во время уборки подсолнечника.
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
В Сумской области тракторист подорвался на взрывчатке в поле
07 октября 2026, 06:39Дочь Оли Поляковой показала новую квартиру в США
07 октября 2026, 01:35Издевательство над 7-летним мальчиком в Одесской области: подозрение объявили еще двум членам приемной семьи
07 октября 2026, 01:05Звездная тренер Марина Боржемская призналась об ухудшении здоровья
07 октября 2026, 00:55"Не видела живота": мама Леси Никитюк не верила, что дочь сама родила сына
07 октября 2026, 00:35В Хмельницком осудили мужчину, который на улице взорвал гранату и потерял руку
07 октября 2026, 00:33Пенсия по инвалидности: кто из украинцев получит 100% вместо 50%
06 октября 2026, 23:55Цены на бензин падают: какие ценники на АЗС
06 октября 2026, 23:35В Тернопольской области мужчина массово рассылал женщинам порно и попался полицией
06 октября 2026, 23:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все блоги »