Россия почти 50 раз атаковала три района Днепропетровщины: есть погибший и раненый

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня почти 50 раз атаковали беспилотниками и артиллерией три района Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще один житель области получил ранение

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Больше всего от российских атак подвергался Никопольский район. Под ударом были Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мозолевская общины.

В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Погиб мужчина. Еще один, 37-летний житель района, получил ранения. В медицинской госпитализации он не нуждается и будет лечиться амбулаторно.

В Каменском районе русские войска атаковали Вольногорскую общину. Там повреждена сельскохозяйственная техника.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская община. В результате обстрела загорелся частный дом.

Напомним, что днем россияне ударили управляемыми авиабомбами по Слободскому району Харькова . К сожалению, несколько погибших возросло.