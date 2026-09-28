Дрони, авіація та артилерія: РФ завдала 712 ударів по Запорізькій області

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Зокрема, окупанти здійснили:

20 авіаційних ударів;

520 атак БпЛА, переважно FPV-дронами;

3 обстріли з РСЗВ;

169 артилерійських ударів.

Під ворожим вогнем перебували Запоріжжя та десятки населених пунктів області, зокрема Оріхів, Гуляйпільське, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Новоандріївка, Преображенка, Мала Токмачка та інші.

За добу надійшло 117 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, в Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі.