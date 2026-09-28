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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 531 тысячи военных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2090 российских захватчиков, один танк, восемь бронемашин, 49 артсистем, две РСЗО, два средства ПВО, 1382 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 490 единиц автомобильной техники врага.

Боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарском крае РФ поразили нефтеперерабатывающий завод. На территории произошел пожар.