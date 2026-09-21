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21 вересня 2026, 07:18

Нічна атака на Запоріжжя: пожежі у багатоповерхівках, ТЦ та виші, є постраждалі

21 вересня 2026, 07:18
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова та пресцентр ДСНС.

Відомо про пʼятьох травмованих: троє чоловіків та дві жінки. Четверо з них постраждали внаслідок влучання в один із багатоповерхових будинків, ще одна людина – в іншому.

Надзвичайники врятували ще п'ятьох осіб та евакуювали 14 мешканців, а психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям.

Ворожі удари спричинили масштабні пожежі. Горіли два дев’ятиповерхові будинки, торговельний центр, а також корпус вищого навчального закладу.

На місцях прильотів продовжують працювати екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки ударів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1003 удари по 60 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранено вісім людей.

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