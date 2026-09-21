На Запоріжжі через атаки РФ поранено 8 людей, за добу – понад 1000 ударів

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак поранено вісім людей.

Окупанти здійснили 19 авіаударів по Кушугуму, Ясній Поляні, Любимівці, Юрківці, Сергіївці, Михайло-Лукашевому, Зарічному, Розумівці, Терсянці, Оріхову, Васинівці, Василівському, Червоному Яру, Сонячному та Вільнянці.

Також російські військові застосували 752 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Під атаками опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

Крім того, зафіксовано один обстріл із РСЗВ по Копанях та 231 артилерійський удар по населених пунктах області.

За добу до відповідних служб надійшло 85 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували безпілотниками Київщину. У Фастівському та Вишгородському районах зафіксували пошкодження будівель і техніки, а в Боярці уламки БпЛА спричинили займання. На щастя, загиблих і постраждалих немає.