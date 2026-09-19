Росіяни завдали 1015 ударів по Запорізькій області: троє поранених
Упродовж минулої доби російські війська завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей.
Окупанти здійснили 15 авіаційних ударів по населених пунктах регіону.
Також російські військові застосували 758 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV. Під атаками опинилися Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів.
Крім того, зафіксовано вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 235 артилерійських ударів.
Унаслідок російських атак пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди. Надійшло 61 повідомлення про пошкодження.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня російські військові атакували ударними безпілотниками місто Балаклія Ізюмського району Харківської області. Під завалами опинилися 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. На жаль, обоє загинули.