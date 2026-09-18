В Херсонской области из-за российских обстрелов и ударов БпЛА пострадали трое мирных жителей

Фото иллюстративное: mezha.net

В Херсоне 18 сентября в результате российских атак с помощью беспилотников пострадали три гражданских. Также из-за обстрелов повреждены жилые дома, транспорт и территория рынка

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 18 сентября военные РФ обстреливали населенные пункты Херсона артиллерийским оружием и дронами разных типов.

По состоянию на 17:30 правоохранители зафиксировали троих пострадавших. Все они жители Херсона и получили травмы в результате атак российских беспилотников.

Кроме того, в результате российских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, территория рынка, а также грузовые, служебные и легковые автомобили.

По фактам российских атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что днем 18 сентября российские войска нанесли удар по людному месту в центре Одессы . В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, большинство из них получили обломочные ранения.