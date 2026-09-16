На Запоріжжі військовий продавав "квитки" для ухилянтів

Фото: ДПСУ

Прикордонники Бердянського загону викрили військового, який організував схему переправлення осіб через державний кордон. Тепер йому може загрожувати кримінальна відповідальність

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники викрили військового, який організував схему переправлення чоловіків за кордон. За 15 тисяч доларів він обіцяв "допомогу" з фіктивними документами. У довідках були неправдиві дані про хвороби та нібито поранення під час бойових завдань. З такими документами чоловіки хотіли виїхати за кордон.

Чоловіка щзатримали. Під час обшуків у нього вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.