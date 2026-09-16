19:15  16 вересня
У Куп'янську викрили двох жінок, які працювали в окупаційній адміністрації
16:55  16 вересня
Українські військові знищили майже 100 російських "пташок" лише за добу
14:50  16 вересня
Призовники втекли прямо з автобуса: на Львівщині судили старшого офіцера
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2026, 23:20

На Запоріжжі військовий продавав "квитки" для ухилянтів

16 вересня 2026, 23:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Бердянського загону викрили військового, який організував схему переправлення осіб через державний кордон. Тепер йому може загрожувати кримінальна відповідальність

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники викрили військового, який організував схему переправлення чоловіків за кордон. За 15 тисяч доларів він обіцяв "допомогу" з фіктивними документами. У довідках були неправдиві дані про хвороби та нібито поранення під час бойових завдань. З такими документами чоловіки хотіли виїхати за кордон.

Чоловіка щзатримали. Під час обшуків у нього вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації прикордонники Запорізька область
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Бензин в Україні все дорожче: що відбувається з цінниками на АЗС
16 вересня 2026, 23:55
На Буковині жінка купила авто, якого не існувало
16 вересня 2026, 23:40
На Запоріжжі росіяни атакували енергетиків: у якому стані постраждала працівниця
16 вересня 2026, 22:55
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинули п'ятеро людей, семеро поранені
16 вересня 2026, 22:48
На Херсонщині від російської агресії загинув літній чоловік, ще 9 людей поранено
16 вересня 2026, 22:05
Найвищі дизельні ціни наблизились до 100 гривень: що буде далі
16 вересня 2026, 21:50
Унаслідок атаки РФ повністю знищено складське приміщення студії "Квартал 95"
16 вересня 2026, 21:47
ЗСУ атакували російський Су-24
16 вересня 2026, 21:25
На Херсонщині російський дрон атакував зупинку транспорту, поранено літню жінку
16 вересня 2026, 21:02
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Всі блоги »