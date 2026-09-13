В Донецкой области россияне атаковали пожарную часть: есть раненые

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В Донецкой области россияне очередно атаковали пожарно-спасательную часть. Известно, что среди спасателей есть раненые

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что российский беспилотник ударил по пожарно-спасательному подразделению. Дрон попал в фасад здания. Четверо спасателей получили ранения.

"Оккупанты знают, кто работает в этих стенах. Знают, что именно эти люди первыми выезжают туда, где раздались взрывы, тушат пожары, разбирают завалы и спасают тех, кто оказался под ударом", - говорят в ГСЧС.

Напомним, 12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области. В Луцке попали дроном по пассажирскому поезду.