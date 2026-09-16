На Запоріжжі росіяни атакували енергетиків: у якому стані постраждала працівниця

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Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

15 вересня окупанти атакували дронами один із критичних об'єктів енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок удару загинув 25-річний електромонтер Запоріжжяобленерго. Його 57-річну колегу госпіталізували.

Тепер медики розповіли про стан жінки. У неї діагностували перелом грудини та струс мозку. Наразі лікарі проводять обстеження. Керівництво енергетичної компанії запевнило, що надає фінансову підтримку.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області росіяни чергове атакували пожежно-рятувальну частину. Відомо, що серед рятувальників є поранені.