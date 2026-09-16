На Запоріжжі росіяни атакували енергетиків: у якому стані постраждала працівниця
15 вересня росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки отримала травми працівниця Запоріжжяобленерго
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
15 вересня окупанти атакували дронами один із критичних об'єктів енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок удару загинув 25-річний електромонтер Запоріжжяобленерго. Його 57-річну колегу госпіталізували.
Тепер медики розповіли про стан жінки. У неї діагностували перелом грудини та струс мозку. Наразі лікарі проводять обстеження. Керівництво енергетичної компанії запевнило, що надає фінансову підтримку.
Нагадаємо, раніше у Донецькій області росіяни чергове атакували пожежно-рятувальну частину. Відомо, що серед рятувальників є поранені.
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