На Львовщине разоблачили дельца, продававшего гуманитарку для ВСУ

Фото: Госпогранслужба

Пограничники разоблачили 41-летнего мужчину из Львовской области. Он продавал автомобили, которые были зарегистрированы в качестве помощи для военных

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина покупал автомобили за границей, организовывал их перемещение в Украину, а для пересечения границы привлекал наемных водителей. В документах указывалось, что эти машины предназначены якобы для ВСУ, поэтому ввозились как гуманитарная помощь.

Однако на самом деле потом эти автомобили планировали продавать. Известно о попытке продажи пяти внедорожников Toyota и Mitsubishi. На каждый автомобиль "бизнесмен" указывал цену от 5 до 8 тысяч евро.

На автомобиле наложен арест. Общая стоимость более 1,4 миллиона гривен. Мужчина получил подозрение.

Напомним, ранее на Буковине правоохранители разоблачили незаконный ввоз автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи.