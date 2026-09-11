Почти 900 ударов за сутки: на Запорожье из-за вражеских ударов пострадали пять человек
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 896 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.
Враг массово применял разные виды вооружения:
- 26 авиационных ударов потерпели Камышеваха, Кушугум, Орехов и другие населенные пункты области.
- 662 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Степногорск, Орехов и ряд других громад.
- зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Малокатериновке, Павловке, Воздвиженке и Чаривному.
- 204 артиллерийских удара пришлись по 27 населенным пунктам.
Поступили 83 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.
Напомним, почти весь день 10 сентября Киевская область находилась под атакой российских ударных дронов. В Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар на складе.
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