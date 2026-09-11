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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 896 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Враг массово применял разные виды вооружения:

26 авиационных ударов потерпели Камышеваха, Кушугум, Орехов и другие населенные пункты области.

662 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Степногорск, Орехов и ряд других громад.

зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Малокатериновке, Павловке, Воздвиженке и Чаривному.

204 артиллерийских удара пришлись по 27 населенным пунктам.

Поступили 83 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Напомним, почти весь день 10 сентября Киевская область находилась под атакой российских ударных дронов. В Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар на складе.