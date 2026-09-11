Майже 900 ударів за добу: на Запоріжжі через ворожі удари постраждали п'ятеро людей
Упродовж минулої доби окупанти завдали 896 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
Пʼятеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.
Ворог масово застосовував різні види озброєння:
- 26 авіаційних ударів зазнали Комишуваха, Кушугум, Оріхів та інші населені пункти області.
- 662 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ, Оріхів та низку інших громад.
- зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Малокатеринівці, Павлівці, Воздвижівці та Чарівному.
- 204 артилерійські удари прийшлися по 27 населених пунктах.
Надійшли 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.
Нагадаємо, майже весь день 10 вересня Київська область перебувала під атакою російських ударних дронів. У Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа на складі.
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