Пожар в Гостомеле Фото: соцсети

Почти весь день 10 сентября Киевская область находилась под атакой российских ударных дронов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще двое получили травмы.

В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждены 17 объектов. Среди них – частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

В Бучанском районе в результате вражеского удара вспыхнул масштабный пожар на гражданском складе. На месте работают спасатели и экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, вечером 10 сентября россияне нанесли очередной удар по Киеву. На месте атаки вспыхнул пожар на складах компании Secur.