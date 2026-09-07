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07 вересня 2026, 10:57

РФ атакувала автостоянку в Запоріжжі: двоє людей поранені

07 вересня 2026, 10:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок російської атаки на Запоріжжя поранення отримали двоє людей. Також виникла пожежа на автостоянці

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

У понеділок, 7 вересня, російські війська атакували місто безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені автомобілі, на автостоянці спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 806 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Відомо, що четверо людей отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди.

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