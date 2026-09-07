РФ атакувала автостоянку в Запоріжжі: двоє людей поранені
Унаслідок російської атаки на Запоріжжя поранення отримали двоє людей. Також виникла пожежа на автостоянці
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
У понеділок, 7 вересня, російські війська атакували місто безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені автомобілі, на автостоянці спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 806 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Відомо, що четверо людей отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди.
РФ атакувала Україну 92 безпілотниками: є влучання на 12 локаціяхВсі новини »
07 вересня 2026, 09:32Понад 150 дронів атакували Харківщину: п'ятеро людей постраждали
07 вересня 2026, 08:39Російська атака на Одещину: пошкоджені будинки та авто, спалахнули пожежі
07 вересня 2026, 07:36
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Харківщині російський дрон влучив у будинок: виникла пожежа
07 вересня 2026, 13:12Хто така "Муза" зі справи "Карфаген" та що відомо про її зв'язок із Кропивою
07 вересня 2026, 12:50РФ вдарила авіабомбами по Краматорську: двоє загиблих, четверо поранених
07 вересня 2026, 12:31Хотів почистити колодязь: на Закарпатті чоловік загинув від ураження струмом
07 вересня 2026, 12:19Київ готує запаси продуктів і води на випадок тривалих відключень: що відомо
07 вересня 2026, 11:53На Франківщині другий день гасять пожежу торфу: роботи ускладнює сильний вітер
07 вересня 2026, 11:32У "Дії" запрацювало онлайн-розлучення: хто може скористатися послугою
07 вересня 2026, 11:11ДТП на Львівщині: двоє підлітків випали з причепа квадроцикла та травмувалися
07 вересня 2026, 10:37Bihus.Info знайшли будинок під Києвом, яким може користуватися генпрокурор Кравченко
07 вересня 2026, 10:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »