На Запорожье из-за вражеских атак погиб человек, еще четверо ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 890 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Оккупанты осуществили:
- 12 авиационных ударов по Камышевахе, Юлиевке, Желтой Круче, Самойловке, Терновке, Омельнику, Никольскому, Васильевскому, Егоровке и Воздвижовке;
- 692 атаки БпЛА, преимущественно FPV-дронами, по Запорожью и населенным пунктам области;
- 186 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам.
В результате обстрелов зафиксировано 73 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в течение 3 сентября российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 получили ранения.
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