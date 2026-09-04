На Запорожье из-за вражеских атак погиб человек, еще четверо ранены

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Оккупанты осуществили:

12 авиационных ударов по Камышевахе, Юлиевке, Желтой Круче, Самойловке, Терновке, Омельнику, Никольскому, Васильевскому, Егоровке и Воздвижовке;

по Камышевахе, Юлиевке, Желтой Круче, Самойловке, Терновке, Омельнику, Никольскому, Васильевскому, Егоровке и Воздвижовке; 692 атаки БпЛА , преимущественно FPV-дронами, по Запорожью и населенным пунктам области;

, преимущественно FPV-дронами, по Запорожью и населенным пунктам области; 186 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам.

В результате обстрелов зафиксировано 73 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в течение 3 сентября российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 получили ранения.