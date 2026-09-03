Подорожание бензина не останавливается: что происходит на АЗС
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине цены на АЗС остаются нестабильными. Последние дни подорожания бензина продолжается
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 3 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 85,17 гривны за литр (+0,74 гривны);
- бензин А-95 – 81,54 гривны за литр (+0,84 гривны);
- бензин А-92 – 77,77 гривны за литр (+0,19 гривны);
- дизтопливо – 91,92 гривны за литр (+0,61 гривны);
- автогаз – 43,37 гривны за литр (+0,12 гривны).
Напомним, из-за нового обострения в Иране цены на дизельное топливо и бензин за границей начали снова расти. По мнению директора "Консалтинговой группы А-95", Сергея Куюн, это приведет и к изменениям ценников в Украине.
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