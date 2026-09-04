На Запоріжжі через ворожі атаки загинула людина, ще четверо поранені

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Окупанти здійснили:

12 авіаційних ударів по Комишувасі, Юліївці, Жовтій Кручі, Самійлівці, Тернівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Єгорівці та Воздвижівці;

по Комишувасі, Юліївці, Жовтій Кручі, Самійлівці, Тернівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Єгорівці та Воздвижівці; 692 атаки БпЛА , переважно FPV-дронами, по Запоріжжю та населених пунктах області;

, переважно FPV-дронами, по Запоріжжю та населених пунктах області; 186 артилерійських ударів по прифронтових громадах.

Внаслідок обстрілів зафіксовано 73 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж 3 вересня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 дістали поранень.