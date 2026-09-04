На Запоріжжі через ворожі атаки загинула людина, ще четверо поранені
Протягом минулої доби російські війська завдали 890 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Окупанти здійснили:
- 12 авіаційних ударів по Комишувасі, Юліївці, Жовтій Кручі, Самійлівці, Тернівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Єгорівці та Воздвижівці;
- 692 атаки БпЛА, переважно FPV-дронами, по Запоріжжю та населених пунктах області;
- 186 артилерійських ударів по прифронтових громадах.
Внаслідок обстрілів зафіксовано 73 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, впродовж 3 вересня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 дістали поранень.
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