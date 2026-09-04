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04 сентября 2026, 07:20

РФ атаковала Кропивницкий реактивными дронами: есть пострадавший, повреждены дом и предприятие

04 сентября 2026, 07:20
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Фото: Кировоградская ОВА
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В Кропивницком в результате ударов российских войск реактивными дронами пострадал человек. Также повреждена кровля многоэтажного жилого дома и предприятия

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, вечером 3 сентября российские военные нанесли удары реактивными дронами по областному центру. Один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждена крыша многоэтажки. Также зафиксировано попадание на территории одного из предприятий. Там загорелась кровля. Еще один пожар возник на открытой территории.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

Сегодня в Кропивницком начнет работу специальная комиссия, которая зафиксирует последствия атаки и нанесенный ущерб. После этого коммунальные службы приступят к работе по ликвидации последствий разрушений.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 890 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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