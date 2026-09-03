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03 сентября 2026, 23:20

В Киеве женщина по заказу россиян готовила поджоги

03 сентября 2026, 23:20
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Фото: СБУ
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В Киевской области разоблачили женщину, которая работала на россиян. Она планировала поджоги авто военных

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Летом 2024 года женщина по заказу россиян готовила поджоги. Ее задержали в июне того года, когда она организовывала поджог служебного автомобиля Сил обороны.

Женщина оказалась осужденной, которую завербовали россияне. Известно, что она давала другим агентам инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которым они должны были уничтожать автомобили украинских воинов.

"Сейчас следователи СБУ заочно сообщили российскому спецслужбу о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к совершению государственной измены). Его подопечный суд признал виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, правоохранители.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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