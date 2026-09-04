Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки более 1400 оккупантов и 77 артсистем врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1440 российских захватчиков, один танк и восемь бронемашин, а также 77 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 493 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.
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