Фото: ГВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Известно об одном погибшем. Три человека пострадали, им оказывается необходимая помощь.

В одном из районов города повреждены дома и автомобили.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территории и фиксация последствий.

Для помощи пострадавшим жителям разворачивают оперативный штаб.

Напомним, в Кропивницком в результате ударов российских войск реактивными дронами пострадал человек. Повреждена кровля многоэтажного дома и предприятия.