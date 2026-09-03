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03 сентября 2026, 07:39

Россия нанесла 957 ударов по Запорожской области за сутки: есть раненый

03 сентября 2026, 07:39
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 957 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области, ранен один человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты совершили 22 авиаудара по ряду населенных пунктов региона.

Также российские войска атаковали область 745 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Кроме того, зафиксирован один обстрел из реактивных систем залпового огня по Годовому и 189 артиллерийских ударов по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и других районов области.

В результате обстрелов поступило 46 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 2 сентября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 13 пострадали.

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