Росія завдала 957 ударів по Запорізькій області за добу: є поранений

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, поранена одна людина

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти здійснили 22 авіаудари по низці населених пунктів регіону.

Також російські війська атакували область 745 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

Крім того, зафіксовано один обстріл із реактивних систем залпового вогню по Річному та 189 артилерійських ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та інших районів області.

Унаслідок обстрілів надійшло 46 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, упродовж 2 вересня російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 13 постраждали.