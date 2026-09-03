Вражеская атака на Одессу: пострадали 17 человек, среди них трое детей

Фото: Одесская МВА

В ночь на 3 сентября Одесса подверглась враждебной атаке. В результате удара пострадали 17 человек, среди них – трое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и другую помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В результате атаки поврежден 21-этажный жилой дом. Разрушения затронули квартиры с 10-го по 17-й этажи. Также повреждены автомобили.

Сейчас идет фиксация последствий атаки и оценка масштабов разрушений. На месте работают коммунальные службы.

Для жителей развернули оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь, консультации и информацию о дальнейших действиях.

Напомним, прошлой ночью россияне также атаковали Одессу. Поврежден 24-этажный дом – на нескольких этажах разрушены квартиры. В окрестных домах выбиты окна. Среди восьми пострадавших – один ребенок.