01:35  03 сентября
Актриса Елена Светлицкая "разнесла" участниц "Холостяка", которые "боролись" за Цымбалюка
00:35  03 сентября
Ведущая Елена Кравец после взрывов увезла детей из Киева
23:55  02 сентября
Дизель падает, бензин растет: что происходит с ценами на АЗС
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2026, 07:07

Вражеская атака на Одессу: пострадали 17 человек, среди них трое детей

03 сентября 2026, 07:07
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская МВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 3 сентября Одесса подверглась враждебной атаке. В результате удара пострадали 17 человек, среди них – трое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и другую помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В результате атаки поврежден 21-этажный жилой дом. Разрушения затронули квартиры с 10-го по 17-й этажи. Также повреждены автомобили.

Сейчас идет фиксация последствий атаки и оценка масштабов разрушений. На месте работают коммунальные службы.

Для жителей развернули оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь, консультации и информацию о дальнейших действиях.

Напомним, прошлой ночью россияне также атаковали Одессу. Поврежден 24-этажный дом – на нескольких этажах разрушены квартиры. В окрестных домах выбиты окна. Среди восьми пострадавших – один ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса атака пострадавшие российская армия многоэтажка
В Херсоне из-за ударов вражеских дронов пострадали шесть гражданских
02 сентября 2026, 19:58
В результате вражеской атаки дронов на Киевщину пострадали три человека в двух районах
02 сентября 2026, 18:58
Россия ударила по Национальному университету пищевых технологий в Киеве
02 сентября 2026, 14:33
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Актриса Елена Светлицкая "разнесла" участниц "Холостяка", которые "боролись" за Цымбалюка
03 сентября 2026, 01:35
Актриса Даша Петрожицкая рассказала о трудностях в ее отношениях на расстоянии
03 сентября 2026, 00:55
Ведущая Елена Кравец после взрывов увезла детей из Киева
03 сентября 2026, 00:35
Дизель падает, бензин растет: что происходит с ценами на АЗС
02 сентября 2026, 23:55
В Украине цены на популярную ягоду бьют исторические рекорды
02 сентября 2026, 23:35
Продукты в Украине: что будет с ценами и стоит ли делать запасы
02 сентября 2026, 22:55
В Житомирской области взрывотехники обезвредили недетонированную боевую часть вражеского БпЛА
02 сентября 2026, 22:44
В Житомирской области мужчина купил трактор, которого не существовало
02 сентября 2026, 22:35
ВАКС избрал меру пресечения главе Сенс Банка Алексею Ступаку по делу "Форест Гамп"
02 сентября 2026, 22:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »