Вражеская атака на Одессу: пострадали 17 человек, среди них трое детей
В ночь на 3 сентября Одесса подверглась враждебной атаке. В результате удара пострадали 17 человек, среди них – трое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и другую помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
В результате атаки поврежден 21-этажный жилой дом. Разрушения затронули квартиры с 10-го по 17-й этажи. Также повреждены автомобили.
Сейчас идет фиксация последствий атаки и оценка масштабов разрушений. На месте работают коммунальные службы.
Для жителей развернули оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь, консультации и информацию о дальнейших действиях.
Напомним, прошлой ночью россияне также атаковали Одессу. Поврежден 24-этажный дом – на нескольких этажах разрушены квартиры. В окрестных домах выбиты окна. Среди восьми пострадавших – один ребенок.