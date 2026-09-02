Удар РФ по Днепру: в больнице умерла раненая женщина, уже двое погибших
В Днепре количество погибших в результате российской атаки возросло до двух
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, в больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось.
В результате удара в Днепре возник пожар. Повреждены продовольственные складские помещения торговой сети.
В соцсетях сообщают, что под удар могли попасть склады производителя мороженого "Ласунка".
Напомним, днем 2 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара возник пожар.
Ранее сообщалось о погибшем мужчине, тело которого спасатели деблокировали из-под завалов. Также по меньшей мере шесть человек получили ранения.
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