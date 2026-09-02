13:59  02 сентября
С помощью ChatGPT подделал справку МСЭК: в Ровенской области мужчина получил штраф
09:58  02 сентября
В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка
07:56  02 сентября
В Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2026, 14:12

Удар РФ по Днепру: в больнице умерла раненая женщина, уже двое погибших

02 сентября 2026, 14:12
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре количество погибших в результате российской атаки возросло до двух

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, в больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось.

В результате удара в Днепре возник пожар. Повреждены продовольственные складские помещения торговой сети.

В соцсетях сообщают, что под удар могли попасть склады производителя мороженого "Ласунка".

Напомним, днем 2 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара возник пожар.

Ранее сообщалось о погибшем мужчине, тело которого спасатели деблокировали из-под завалов. Также по меньшей мере шесть человек получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Днепр склады атака российская армия
Дефицита продуктов на Днепропетровщине нет, однако возможны задержки из-за логистики
02 сентября 2026, 12:08
В центре Киева попадание по зданию университета: есть пострадавшие
02 сентября 2026, 11:25
РФ атаковала промзону на окраине Сум: вспыхнул масштабный пожар
02 сентября 2026, 10:34
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Херсонской области разоблачили чиновников на фиктивном трудоустройстве для брони от мобилизации
02 сентября 2026, 16:49
Харьковщину ждет самая тяжелая зима: ОВА готовит планы защиты энергетики
02 сентября 2026, 16:24
Адвокат Каплунова из РДК рассказал о стрельбе в Киеве: СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям
02 сентября 2026, 16:10
В результате дневной атаки дронов на Киев пострадали 9 человек: прокуратура начала расследование
02 сентября 2026, 15:59
На Харьковщине женщину уволили из детского сада по Viber
02 сентября 2026, 15:45
В Днепре выросло количество пострадавших от вражеской атаки
02 сентября 2026, 15:34
В Одесской области повредили могилы трех военнослужащих
02 сентября 2026, 15:18
Защищала любимого от ТЦК: в Черниговской области женщина напала на полицейского
02 сентября 2026, 15:05
Кто информационно "заказал" Тигипко? Волна уже пошла
02 сентября 2026, 14:50
Россия ударила по Национальному университету пищевых технологий в Киеве
02 сентября 2026, 14:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »