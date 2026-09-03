Фото: полиция

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли удары по 21 населенному пункту в трех районах Сумской области. Для атак враг применял управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию, РСЗО и ударные беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате вражеских атак ранения и травмы получили восемь гражданских.

В Сумской громаде из-за атаки БПЛА были ранены двое мужчин (36 и 43 лет) и две женщины (52 и 60 лет). Повреждены складские помещения, три частных дома, два хозяйственных сооружения и пять автомобилей.

В Степановской громаде в результате удара беспилотника ранения и травмы получили 64-летний мужчина и 46-летняя женщина. Повреждения получили четыре частных дома.

В Середино-Будской громаде из-за попадания дрона травмирован 59-летний мужчина. Повреждены три многоквартирных дома, два хозяйственных сооружения и гараж.

Также в медучреждение обратилась 23-летняя женщина, травмированная из-за попадания БПЛА 1 сентября в Путивльской громаде.

Напомним, за минувшие сутки российские войска нанесли 957 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Был ранен один человек.