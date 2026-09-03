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03 сентября 2026, 07:25

После предупреждений Зеленского в Москве вторую ночь подряд ограничивали авиасообщение

03 сентября 2026, 07:25
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Фото: The Moscow Times
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Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" в Москве вторую ночь подряд временно приостанавливали прием и вылет самолетов

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times, передает RegioNews.

Ограничения были введены после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации.

В "Росавиации" заявили, что в аэропортах Московского региона вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Накануне ночью работу приостанавливали сразу три московских аэропорта. По данным мониторингового сервиса Flightradar24, в "Шереметьево" отменили 21 рейс, еще 235 задержали. Во "Внуково" отменили 22 рейса и задержали 94.

Напомним, ранее украинский президент призвал авиакомпании, страховщиков и другие компании, использующие воздушное пространство и ключевые аэропорты России, учитывать рост опасности из-за дронов. В то же время он подчеркнул, что Украина не намерена наносить удары по гражданской авиации и не угрожает гражданским самолетам.

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Украина РФ война Москва аэропорт рейсы Ограничение Зеленский Владимир ограничение движения
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