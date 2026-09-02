В результате обстрела Киева количество пострадавших возросло
В Голосеевском районе чрезвычайники потушили пожары на складах и очаги возгорания трех грузовых автомобилей
Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.
В Киеве в результате очередных российских обстрелов пострадали 13 человек.
В Голосеевском районе спасатели ликвидировали пожар в складских помещениях.
Также погасили возгорание трех припаркованных грузовых автомобилей.
Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Напомним, что 2 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков дронов в Обуховском и Бучанском районах пострадали три человека.
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