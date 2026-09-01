Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби та в ніч на 1 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по території Запорізької та Дніпропетровської областей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

На Запоріжжі минулої доби окупанти завдали 981 удар по 57 населених пунктах. Ворог активно застосовував авіацію (28 ударів), артилерію (252 обстріли), РСЗВ та близько 700 БпЛА різної модифікації.

Внаслідок атак загинули дві людини, ще вісім дістали поранень. Надійшло 53 повідомлення про пошкодження та руйнування будинків, приватного транспорту та об'єктів інфраструктури.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині вночі ворог понад 20 разів атакував Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони, застосовуючи авіабомби й безпілотники.

На Нікопольщині пошкоджено супермаркет, магазини, багатоповерхівки та приватні авто. У Богданівській громаді через атаку спалахнула пожежа, а на Синельниківщині понівечені приватні будинки.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська РФ завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Київській області. Пошкоджені п'ятиповерхівка й підприємство. Загинула одна людина, ще 9 – отримали поранення.