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В ночь на 1 сентября российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области, целенаправленно атаковав жилые дома и гражданскую инфраструктуру

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Борисполе в результате атаки поврежден пятиэтажный дом, на парковке рядом вспыхнули автомобили. Огнеборцы ликвидировали пожар, а из поврежденного дома эвакуировали 48 жителей.

Известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Всем оказывается необходимая медпомощь.

Кроме этого, в Борисполе враг попал по предприятию. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

На местах происшествия работают экстренные и профильные службы.

Информация о последствиях еще уточняется.

Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.