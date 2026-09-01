В Киевской области из-за атак РФ повреждены пятиэтажка и предприятие: есть погибший, 9 раненых
В ночь на 1 сентября российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области, целенаправленно атаковав жилые дома и гражданскую инфраструктуру
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
В Борисполе в результате атаки поврежден пятиэтажный дом, на парковке рядом вспыхнули автомобили. Огнеборцы ликвидировали пожар, а из поврежденного дома эвакуировали 48 жителей.
Известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Всем оказывается необходимая медпомощь.
Кроме этого, в Борисполе враг попал по предприятию. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.
На местах происшествия работают экстренные и профильные службы.
Информация о последствиях еще уточняется.
Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.