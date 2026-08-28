Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье: возник масштабный пожар, есть раненые
Утром 28 августа российские войска нанесли удар беспилотником по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате попадания дрона в здание торгового центра возник масштабный пожар площадью около 2000 кв. метров.
По предварительным данным, ранения получили четыре человека.
Враг попал в третий и последний гипермаркет "Эпицентр", еще работавший в Запорожье.
Напомним, ночью 12 августа российский удар уничтожил ТЦ "Эпицентр" в Хортицком районе Запорожья. Спасатели потушили масштабный пожар площадью 10 тысяч кв. метров.
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