Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, удар произошел около 20:25. Предварительно, россияне применили БпЛА "Герань-3".

В результате атаки погибла 38-летняя женщина. Ее 10-летняя дочь и 61-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Из-за удара в доме возник пожар, в результате которого он был уничтожен. Еще по меньшей мере пять домовладений повреждены.

По факту атаки, приведшей к гибели человека, правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

По данным ОВА, за минувшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 16 населённых пунктов области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 13 человек, среди них двое детей.

Напомним, днем 27 августа российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. Сообщалось о гибели 40-летнего мужчины.