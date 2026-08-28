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28 августа 2026, 08:36

Россияне атаковали Змиев на Харьковщине: погибла 38-летняя женщина, среди пострадавших – ее дочь

28 августа 2026, 08:36
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Фото: Прокуратура Украины
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Вечером 27 августа российские военные атаковали город Змиев Харьковской области. Вражеский беспилотник попал в жилой дом

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, удар произошел около 20:25. Предварительно, россияне применили БпЛА "Герань-3".

В результате атаки погибла 38-летняя женщина. Ее 10-летняя дочь и 61-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Из-за удара в доме возник пожар, в результате которого он был уничтожен. Еще по меньшей мере пять домовладений повреждены.

По факту атаки, приведшей к гибели человека, правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

По данным ОВА, за минувшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 16 населённых пунктов области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 13 человек, среди них двое детей.

Напомним, днем 27 августа российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. Сообщалось о гибели 40-летнего мужчины.

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война Харьковская область БПЛА атака российская армия погибшая частный дом
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