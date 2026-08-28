Россияне вторые сутки атакуют Киевщину: повреждено 14 складов и 19 домов

Фото: ГСЧС Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в области повреждено 14 складских помещений, 16 частных домов, три многоквартирных дома и 16 транспортных средств.

Повреждения зафиксировали в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

На местах работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

По словам Ткаченко, атака продолжается. Жители области призывают находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Сумах и Киевской области. В настоящее время идет оценка последствий вражеской атаки. В "Новой почте" заверили, что компенсируют клиентам полную объявленную стоимость поврежденных посылок.