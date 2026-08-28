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28 августа 2026, 09:42

Лубинец получил 1368 обращений от ветеранов: с чем чаще всего просят помочь

28 августа 2026, 09:42
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Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook
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В 2026 году Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил 1368 обращений от ветеранов, ветеранок и членов их семей

Об этом он сообщил в ходе презентации доклада "О состоянии реализации ветеранской политики в Украине", передает RegioNews.

По словам Лубинца, количество таких обращений ежегодно растет. В 2022 году омбудсман получил 614 обращений, в 2023-м – 678, в 2024-м – 1033, а в 2025 году – уже 2077.

"В этом году я уже получил 1368 обращений от ветеранов и ветеранок и членов их семей. Обратите внимание на динамику. Если в 2022-2023 годах количество обращений относительно было небольшим, то в 2024-м, 2025-м, 2026-м идет рост", –рассказал Уполномоченный ВР.

Среди наиболее распространенных вопросов, с которыми обращаются ветераны и их семьи:

  • назначение и выплата единовременного пособия в случае гибели военнослужащего,
  • получение соответствующего статуса,
  • социальные и денежные выплаты,
  • пенсионное обеспечение,
  • жилье и льготы на коммунальные услуги.

Также люди обращаются к медицинской и реабилитационной помощи, а также вопросам, связанным с увольнением с военной службы.

Лубинец отметил, что одна из главных проблем – ветераны и их семьи вынуждены самостоятельно искать информацию и обращаться в различные государственные учреждения, чтобы получить предусмотренную законом помощь.

Напомним, что Черниговский окружной административный суд признал незаконным отказ воинской части в выплате ветерана единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен по программе "Контракт 18-24".

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