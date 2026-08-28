Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа, є поранені
Вранці 28 серпня російські війська завдали удару безпілотником по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Запоріжжі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок влучання дрона в будівлю торговельного центру виникла масштабна пожежа площею близько 2000 кв. метрів.
За попередніми даними, поранення дістали чотири людини.
Ворог поцілив у третій і останній гіпермаркет "Епіцентр", який ще працював у Запоріжжі.
Нагадаємо, вночі 12 серпня російський удар знищив ТЦ "Епіцентр" у Хортицькому районі Запоріжжя. Рятувальники загасили масштабну пожежу площею 10 тисяч кв. метрів.
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