Фото: ОВА

В ночь на 28 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. Под ударом оказались два района

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине от вражеских атак страдали районный центр, а также Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады – повреждения получили предприятие и супермаркет.

В Синельниковском районе враг обстрелял Васильковскую громаду. В результате атаки повреждены частные дома и автомобиль. Погибли два человека.

Напомним, в ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Сумах и Киевской области. К счастью, среди сотрудников компании никто не погиб.