РФ запустила по Украине более 160 БПЛА: есть попадания на 16 локациях
В ночь на 28 августа РФ атаковала Украину 164 ударными БпЛА типа Shahed (половина из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 137 российских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Сумах и Киевской области. К счастью, среди сотрудников компании никто не погиб.