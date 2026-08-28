Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 августа РФ атаковала Украину 164 ударными БпЛА типа Shahed (половина из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 137 российских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Сумах и Киевской области. К счастью, среди сотрудников компании никто не погиб.