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28 августа 2026, 08:37

Последствия обстрела Изюма: повреждены более 30 домов, детсад и ЛЭП, есть раненые

28 августа 2026, 08:37
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Фото: ГВА
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Вечером 27 августа российские войска нанесли удар по городу Изюм на Харьковщине, нанеся значительные повреждения гражданской инфраструктуры в районе Верхнего Поселка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

В результате вражеской атаки повреждены более 30 частных жилых домов, хозяйственные постройки и здание детского сада.

Кроме того, из-за поражения линий электропередач большая часть города осталась без света, сейчас энергетики постепенно возобновляют электроснабжение.

Из-за атаки пострадали пять человек, им оказали необходимую медпомощь.

На месте работают соответствующие службы, окончательные последствия вражеского обстрела уточняются.

Напомним, в результате очередных российских ударов по территории Сумской области погибли два человека, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

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