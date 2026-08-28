Фото: ГВА

Вечером 27 августа российские войска нанесли удар по городу Изюм на Харьковщине, нанеся значительные повреждения гражданской инфраструктуры в районе Верхнего Поселка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

В результате вражеской атаки повреждены более 30 частных жилых домов, хозяйственные постройки и здание детского сада.

Кроме того, из-за поражения линий электропередач большая часть города осталась без света, сейчас энергетики постепенно возобновляют электроснабжение.

Из-за атаки пострадали пять человек, им оказали необходимую медпомощь.

На месте работают соответствующие службы, окончательные последствия вражеского обстрела уточняются.

Напомним, в результате очередных российских ударов по территории Сумской области погибли два человека, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести.