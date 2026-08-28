Фото: Новая почта

В ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Сумах и Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

В Сумах оккупанты сбросили четыре управляемые авиабомбы на логистический терминал, также повредив три грузовика. В Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо.

К счастью, среди сотрудников компании никто не погиб.

Идет оценка последствий вражеской атаки. В "Новой почте" заверили, что компенсируют клиентам полную объявленную стоимость поврежденных посылок и свяжутся с каждым отправителем.

Несмотря на разрушения, компания продолжает работать, а статус отправок можно отслеживать в приложении и на сайте.

Напомним, россияне 24 августа атаковали сразу два строительных гипермаркета сети "Эпицентр" в Одессе.