На Запорожье из-за атак РФ ранены семь человек, среди них трое детей
За прошедшие сутки российские войска нанесли 738 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранены семь человек, в том числе трое детей.
По Запорожью враг направил шесть ракет. Также зафиксировано 17 авиаударов, пять обстрелов с РСЗО и 228 артиллерийских ударов.
Кроме того, российские военные атаковали область 482 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.
В сутки поступило 110 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, российские военные 26 августа атаковали населенные пункты Херсонской области авиацией, артиллерией и беспилотниками. Было известно о девяти пострадавших гражданских, среди них – работнике ГСЧС.