На Запорожье из-за атак РФ ранены семь человек, среди них трое детей

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 738 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранены семь человек, в том числе трое детей.

По Запорожью враг направил шесть ракет. Также зафиксировано 17 авиаударов, пять обстрелов с РСЗО и 228 артиллерийских ударов.

Кроме того, российские военные атаковали область 482 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

В сутки поступило 110 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские военные 26 августа атаковали населенные пункты Херсонской области авиацией, артиллерией и беспилотниками. Было известно о девяти пострадавших гражданских, среди них – работнике ГСЧС.