В Ровенской области застрелился экс-нардеп Павел Сулковский

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Утром 26 августа в селе Новая Украинка Ровенского района погиб бывший народный депутат Украины Павел Сулковский. Ему было 73 года

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в полиции Ровенщины, передает RegioNews.

По предварительной информации, около шести часов утра мужчина выстрелил себе в грудь из собственного карабина. От полученного ранения он погиб.

В доме правоохранители нашли посмертную записку, в которой Сулковский объяснил причины своего поступка. Ее содержание не разглашается.

При первичном осмотре тела других признаков насильственной смерти не обнаружили. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что в последнее время Павел Сулковский тяжело болел.

Что известно о Павле Сулковском

Родился 29 июня 1953 года в селе Старое Село на Ракитновщине.

В 1994-1995 годах возглавлял Ровенский районный совет, а с 1995-го по 1998 год был председателем Ровенской районной государственной администрации.

В 2002 году Сулковский впервые стал народным депутатом Украины, победив на выборах в одномандатном округе №154 в Ровенской области. Сначала входил во фракцию "Наша Украина", в 2003 году перешел во фракцию "Регионы Украины", а затем стал членом Партии регионов.

В 2006 году его избрали народным депутатом V созыва по списку Партии регионов.

На досрочных парламентских выборах 2007 года Сулковский снова прошел в Верховную Раду по списку этой политической силы и стал депутатом VI созыва.