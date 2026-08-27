На Запоріжжі через атаки РФ поранено семеро людей, серед них троє дітей
Упродовж минулої доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район поранено семеро людей, зокрема троє дітей.
По Запоріжжю ворог спрямував шість ракет. Також зафіксовано 17 авіаударів, п'ять обстрілів із РСЗВ та 228 артилерійських ударів.
Крім того, російські військові атакували область 482 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.
За добу надійшло 110 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, російські військові 26 серпня атакували населені пункти Херсонської області авіацією, артилерією та безпілотниками. Було відомо про дев’ятьох постраждалих цивільних, серед них – працівник ДСНС.