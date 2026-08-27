Фото: ОВА

В ночь на 27 августа российские войска атаковали Днепропетровщину ракетами, беспилотниками и артиллерией, нанеся удары по двум районам области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге враг попал в промышленное предприятие. В результате атаки ранения получили три человека. Двое мужчин в возрасте 46 и 58 лет госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Состояние третьего пострадавшего не отмечается.

На Никопольщине под атакой находились районный центр и Марганецкая община, где также повреждено предприятие.

На местах работают соответствующие службы и фиксируют последствия вражеских ударов.

Напомним, почти всю ночь и утро 27 августа российские войска терроризировали Одессу. Повреждены инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом.