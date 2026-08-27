Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины продолжают наносить российской армии потери в живой силе и технике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1400 захватчиков, четыре танка, семь бронемашин, 53 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, а также 494 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 26 августа беспилотники повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области России. После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.