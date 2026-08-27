Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть раненые
Ночью 27 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, выпустив по городу две баллистические ракеты
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
Враг атаковал промышленное предприятие города.
Известно о двух раненых, их состояние оценивается как нетяжелое.
Напомним, в Киеве утром 27 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БпЛА. В Шевченковском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения.
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