В Полтавской области враг атаковал промышленные предприятия и энергообъект: есть обесточивания
В ночь на 27 августа российские войска нанесли удары по Полтавской области, атаковав промышленные и энергетические объекты
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
В Кременчугском районе под ударом оказались промышленные предприятия.
Кроме того, враг атаковал один из объектов энергетики в Миргородском районе – произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате без света временно остались потребители в 7 населенных пунктах.
Информации о травмированных нет. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, почти всю ночь и утро 27 августа российские войска терроризировали Одессу. Повреждены инфраструктура, учебное заведение и многоэтажное здание.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Последствия ночного обстрела Киевщины: горят склады, повреждены дома
27 августа 2026, 09:10Более 7 часов под ударом: последствия массированной комбинированной атаки в Одесской области
27 августа 2026, 08:54В Сумской области в результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще восемь ранены
27 августа 2026, 08:43Россияне атаковали Херсон дроном: погиб мужчина
27 августа 2026, 08:28"Дальнобойные санкции" или бизнес на войне: почему нынешняя стратегия ударов уничтожает наш тыл
27 августа 2026, 08:14На Днепропетровщине в результате ночных ударов повреждены предприятия в двух районах
27 августа 2026, 07:59В Ровенской области застрелился экс-нардеп Павел Сулковский
27 августа 2026, 07:56Длительная атака на Одессу: повреждены инфраструктура и многоэтажка
27 августа 2026, 07:46Минус 1400 солдат и 53 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
27 августа 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше