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В ночь на 27 августа российские войска нанесли удары по Полтавской области, атаковав промышленные и энергетические объекты

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Кременчугском районе под ударом оказались промышленные предприятия.

Кроме того, враг атаковал один из объектов энергетики в Миргородском районе – произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате без света временно остались потребители в 7 населенных пунктах.

Информации о травмированных нет. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, почти всю ночь и утро 27 августа российские войска терроризировали Одессу. Повреждены инфраструктура, учебное заведение и многоэтажное здание.