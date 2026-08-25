В Ровенской области будут судить двух мужчин за слитую тонну дизеля

Фото: полиция Ровенской области

В Дубенщине будут судить 39-летнего машиниста и его 38-летнего сообщника, обвиняемых в похищении почти тонны дизельного горючего из локомотива. Нанесенный АО "Укрзализныця" ущерб составляет более 71 тысячи гривен

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчины незаконно слили дизельное топливо с локомотива, нанеся предприятию имущественный ущерб.

Правоохранители задержали обоих фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве прокуратуры им сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Оба воспользовались правом на залог.

Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства направили в суд.

Несмотря на искреннее раскаяние, обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении пяти мужчинам, подозреваемым в похищении более миллиона гривен с предприятия в Кропивницком районе. Всем избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.